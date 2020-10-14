Турчинов обвинил Зеленского в злоупотреблении властью

Киев, 14 октября. Руководитель Центрального штаба «Европейской Солидарности» Александр Турчинов раскритиковал инициативу украинского президента Владимира Зеленского провести дополнительный опрос в день голосования 25 октября. Как пишет РИА Новости, Турчинов считает такое решение «злоупотреблением властью» и «риском для жизней граждан».

Очередные местные выборы состоятся на Украине 25 октября, при этом они не будут проводиться на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганских областей. Выборы в Донбассе являются одним из условий Минских соглашений. Только после проведения голосования, согласованного с руководством ЛДНР, и предоставлению Донбассу особого статуса предусматривается передача контроля над территорией Киеву.

Зеленский выступил перед украинцами в этот вторник, призвав их прийти на местные выборы, а также анонсировал «пять важных вопросов» для граждан страны. Какими будут эти вопросы, он не объявил.

«Зеленский снова пытается пренебрегать конституцией, украинским законодательством, желая «впихнуть» на участке вопросы, которые не согласованы ни с кем, которые даже еще никто не видел и не знает», — прокомментировал инициативу президента Турчинов.

Кроме того, он назвал эту идею «злоупотреблением властью» и обвинил президента в подвергании жизней и здоровья избирателей опасности.