Сын Алибасова назвал историю с квартирой Шукшиных пиар-акцией

Москва, 14 октября. Бари Алибасов-младший в эфире Пятого канала заявил, что история с переписанной на его отца квартирой Лидии Федосеевой-Шукшиной в Новой Москве могла быть спланированной пиар-акцией.

В понедельник стало известно, что суд постановил вернуть Федосеевой-Шукшиной в собственность квартиру, которую она ранее переписала на своего мужа Алибасова. Скандальная история продолжалась несколько месяцев, после того как выяснилось, что актриса подарила элитную недвижимость Алибасову, а тот затем переоформил ее на своего помощника Сергея Моцаря.

«Учитывая, что выигрыш по суду был мало возможен — об этом говорили все юристы, — я искренне считаю, что папа с Лидой изначально договорились, как они будут по поводу нее [квартиры] хайповать. А учитывая, что это все наложилось на реальное лечение папы в больнице Алексеева, то их «квартирный хайп очень даже удался», — заявил Алибасов-младший.

Он добавил, что рад за отца, поскольку тому удалось заработать на этой истории «невероятно».

«Даже мне перепало», — добавил сын продюсера.

При этом он отметил, что звездные супруги действительно любят друг друга и умеют на этом заработать, поскольку они — «ушлые стариканы».

Алибасов-младший добавил, что готов «не претендовать на недвижимость ради счастья стариков», однако вступит в войну, если права на недвижимость заявит дочь актрисы Ольга Шукшина.

Алибасов и Федосеева-Шукшина несколько месяцев назад объявили, что готовы развестись. В суде начались споры из-за квартиры. Однако вскоре начали появляться противоречивые заявления супругов. В конце сентября адвокат Алибасова Сергей Жорин подвел черту, объявив, что его клиент останется в браке с Федосеевой-Шукшиной, бракоразводный процесс закончился примирением сторон.