Президент Армении заявил, что лишь РФ может остановить конфликт в Карабахе

Ереван, 14 октября. Президент Армении Армен Саркисян назвал Россию единственной страной, которая может прекратить военные столкновения между всеми участниками карабахского конфликта. Его слова приводит ТАСС.

«Перемирие — это непростое дело. Мы все в этом смысле должны благодарить российскую сторону. У России есть хорошие отношения с Арменией, близкие отношения с Азербайджаном, и <...> Россия — это именно та страна и, наверное, единственная, которая могла бы стать посредником для того, чтобы остановить военные действия на линии и за линией», — заявил армянский президент.

Кроме того, Саркисян поблагодарил Францию и ее президента Эммануэля Макрона за помощь в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Однако, как отметил армянский президент, усилий Европы оказалось недостаточно для прекращения столкновений.

Бывший член комитета Совфеда по обороне и безопасности, российский политик Франц Клинцевич ранее высказал предположение, что без помощи российских миротворцев Армения и Азербайджан в Нагорном Карабахе вряд ли справятся. Экс-сенатор добавил, что ответ Кремля об условии ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах на данный момент является единственно верным. Миротворческий контингент может войти в регион только при обоюдном согласии сторон.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжаются военные действия. Они стали следствием обострившегося многолетнего конфликта между Баку и Ереваном. Более 30 лет государства не могут решить вопрос принадлежности НКР.