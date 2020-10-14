Минздрав Украины не исключил покупку российской вакцины от коронавируса

Киев, 13 октября. Украина может приобрести партию вакцины от коронавируса у России. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет ТАСС.

По его словам, если Россия предоставит все необходимые сертификаты, то Украина начнет обсуждение закупки вакцины.

«Если такое случится (подтверждение от ВОЗ, прохождение всех стадий испытаний и доказательства безопасности. — Прим. ФАН.), то мы будем говорить про закупку любой вакцины, не только российской», — заявил Степанов.

В минувший вторник глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что он и члены его семьи привились российской вакциной от коронавируса, передавал RT. По словам депутата, никаких побочных эффектов выявлено не было.

Ранее стало известно, что вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», прошла этап доклинических испытаний. Пострегистрационные исследования с участием 30 тысяч добровольцев начнутся в ноябре.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационной этап исследований.