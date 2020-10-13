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Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone 12

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Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone 12

Москва, 13 октября. Одновременно с презентацией компанией Apple нового iPhone 12 на сайте частных объявлений «Авито» начали появляться объявления о продаже места в очереди за смартфоном. 

На сайте уже появились несколько предложений отстоять в очереди за кого-либо. Разброс цен при этом существенный. К примеру, пользователь Артем оценил свои услуги в 100 рублей.

«Отстаю за вас очередь, писать реальные предложения в сообщения», — пишет он в объявлении.

Другой пользователь Антон готов занять место в очереди «в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж» за 75 тыс. рублей. Еще один москвич предлагает за такую же услугу заплатить ему 65 тыс. рублей.

Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone 12

Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, передавал RT. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.

Продажи iPhone 12 и 12 Pro стартуют в России с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini и 12 Pro Max станут доступны начиная 13 ноября. Цена на новый «яблочный» девайс стартует от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая модель обойдется от 109,99 тыс. рублей.

Двенадцатый iPhone будет доступен в нескольких цветах — синем, зеленом, черном, белом и Product (red). IPhone 12 Pro оснастили тремя камерами, а также сканером LiDAR.

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