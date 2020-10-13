Россияне начали продавать места в очереди за новым iPhone 12

Москва, 13 октября. Одновременно с презентацией компанией Apple нового iPhone 12 на сайте частных объявлений «Авито» начали появляться объявления о продаже места в очереди за смартфоном.

На сайте уже появились несколько предложений отстоять в очереди за кого-либо. Разброс цен при этом существенный. К примеру, пользователь Артем оценил свои услуги в 100 рублей.

«Отстаю за вас очередь, писать реальные предложения в сообщения», — пишет он в объявлении.

Другой пользователь Антон готов занять место в очереди «в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж» за 75 тыс. рублей. Еще один москвич предлагает за такую же услугу заплатить ему 65 тыс. рублей.

Apple во вторник представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, передавал RT. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G.

Продажи iPhone 12 и 12 Pro стартуют в России с пятницы, 23 октября. iPhone 12 mini и 12 Pro Max станут доступны начиная 13 ноября. Цена на новый «яблочный» девайс стартует от 69,99 тысячи рублей, самая дорогая модель обойдется от 109,99 тыс. рублей.

Двенадцатый iPhone будет доступен в нескольких цветах — синем, зеленом, черном, белом и Product (red). IPhone 12 Pro оснастили тремя камерами, а также сканером LiDAR.