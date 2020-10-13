Атомная подлодка «Орел» провела тренировочный пуск ракеты «Гранит»

Москва, 13 октября. Атомная подводная лодка «Орел» провела тренировочную стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» по надводной цели в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пуск ракеты был проведен из подводного положения по мишени, имитирующей крупный надводный корабль условного противника. Подлодка находилась на расстоянии 120 километров от цели.

«Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил», — сообщает пресс-служба Минобороны.

После успешного поражения цели, мишень осмотрел экипаж противолодочного самолета Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. Согласно его докладу, экипаж «Орла» отлично справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм.

Российские ПКР «Гранит» имеют огромный потенциал для борьбы с авианосными группировками Соединенных Штатов, сообщало китайское издание Sohu. Среди всех сверхзвуковых ПРК, которые были созданы в России со времен холодной войны, «Гранит» является оружием с наибольшей дальностью полета. Оно способно нанести авианосцам самый мощный удар. Кроме того, «Гранит» способен достигать цели на расстоянии свыше 600 километров. Радиус зоны обороны американских авианосных группировок — 550 километров. При этом боевую часть «Гранита» можно заменить ядерной с тротиловым эквивалентом до 500 килотонн. Это позволит поражать крупные цели на воде.