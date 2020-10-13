Посольство РФ назвало провокацией обвинения Норвегии в кибератаке

Осло, 13 октября. Россия считает обвинения со стороны властей Норвегии в ее адрес в кибератаке преднамеренной провокацией, негативно отражающейся на отношении двух стран. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Норвегии, опубликованном на официальной странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве отметили, что предъявленные российской стороне обвинения в «кибератаке» на норвежский парламент не были подтверждены никакими доказательствами.

«Считаем подобные обвинения в адрес нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений», — подчеркивается в заявлении.

В посольстве добавили, что на российские государственные интернет-ресурсы «ежегодно совершаются миллионы кибернападений» из-за рубежа.

«Но это не дает права огульно обвинять власти стран их возможного происхождения», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты напомнили, что еще в мае в норвежский МИД была направлена нота, в которой был обозначен порядок действий при возникновении различных компьютерных инцидентов — для их расследования есть официальные каналы. Однако тогда власти Норвегии отказались от диалога, проигнорировав документ.

«Ожидаем от норвежской стороны разъяснений», — подытожили в посольстве РФ.

Ранее обвинения Осло прокомментировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он подчеркнул, что норвежская сторона не утруждала себя предъявлением доказательств и предложений обсудить инцидент на уровне экспертов.