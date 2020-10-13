МИД РФ отверг идею США о заморозке ядерного арсенала России

Москва, 13 октября. Предложение США о заморозке тактических вооружений РФ в рамках ядерной сделки является неприемлемым для Москвы, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

США ранее выступили с предложением продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, известный также как СНВ-3) с Россией, если ядерные арсеналы обеих стран будут заморожены. Такую инициативу озвучил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы сообщили России, что, по сути, хотим продлить новый ДСНВ на некоторое время, но при условии, что они в свою очередь согласятся на ограничение или замораживание своих ядерных арсеналов, мы готовы сделать то же самое», — заявил американский дипломат.

По его словам, договор может быть заключен «хоть завтра», если Россия согласится на его условия.