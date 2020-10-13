В Госдуме напомнили о воспитательной функции профессионального спорта

Санкт-Петербург, 13 октября. Победа молодежной сборной России по футболу в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы-2021 стимулирует молодежь к занятиям спортом. Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев.

«Искренне рад за наших спорстменов и поздравляю их с таким знаковым событием. Благодаря им мы не просто вышли на Евро впервые за долгие годы, но и сделали это первыми в отборочном цикле. Причем обыграли очень сильные команды по ходу турнира, что говорит о том, что у нас очень талантливое поколение футболистов», — сказал он журналистам.

Парламентарий добавил, что теперь молодым футболистам следует хорошо подготовиться и выступить уже в главном турнире так, чтобы победить. По его словам, других целей у такой страны как Россия просто не может быть.

«Очень важно отметить, что подобные победы стимулируют молодежь к занятиям спортом, причем не только футболом. И об этом наши спортсмены всегда должны помнить, об этой социальной и воспитательной функции профессионального спорта», — заметил Дмитрий Свищев.

Отметим, ранее молодежная сборная России по футболу обыграла команду Латвии со счетом 4:1 и вышла в финальную стадию чемпионата Европы-2021 (U-21). Игра проходила 13 октября на стадионе «Сконто» в Риге. В составе сборной России отличились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий.

Ранее глава комитета Госдумы по делам национальностей, экс-тренер сборной России Валерий Газзаев в интервью ФАН оценил шансы российских футболистов попасть на чемпионат мира-2022 в Катаре.