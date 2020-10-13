В Ереване назвали бои в Карабахе 13 октября «самыми тяжелыми»

Ереван, 13 октября. Бои на северном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе во вторник были одними из самых тяжелых с начала эскалации конфликта. Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Сегодня на северном направлении шли очень тяжелые бои, возможно, одни из самых тяжелых боев этой войны», — написал Ованнисян.

Во время традиционного брифинга представитель оборонного ведомства сообщил журналистам, что войска ВС Азербайджана перешли в наступление на северном направлении, используя бронетехнику после усиленной артподготовки. Наступление было остановлено «усилиями солдат, резервистов и ополченцев».

После этого, по словам Ованнисяна, азербайджанские военные попытались провести «информационные операции»: диверсионные группы, проникая в населенные пункты Карабаха, фотографировались на фоне зданий, чтобы выдать эти строения за здания администраций. По его словам, таким образом Баку пытается оказать психологическое влияние на общество.

В Москве 9 октября во время переговоров было достигнуто соглашение о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако менее чем через сутки стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия, передает телеканал «360».

Во вторник президент Армении Армен Саркисян в интервью RT заявил, что нарушения перемирия в Нагорном Карабахе определенно есть. По его словам, сразу же после объявления о прекращении огня «был обстрелян Степанакерт».