США получили две новые причины опасаться военной мощи России

Москва, 13 октября. У США появилось больше причин опасаться России, пишет телеканал «Царьград». В эфире его передачи «Взгляд Царьграда» было рассказано о двух главных событиях прошедшей недели в оборонной сфере РФ. Ими стали исторический первый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», а также усиление российских ударных вертолетов Ми-28.

Телеканал напомнил, что 7 октября состоялся первый тренировочный пуск новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» по условной цели противника. Ракета преодолела расстояние в 450 километров менее чем за пять минут и успешно поразила цель. Об итоге испытаний президенту Владимиру Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, добавив, что комплексом «Циркон» будут оснащены российские подлодки и надводные корабли.

«Это большое событие не только в жизни вооруженных сил, но и всей России», — прокомментировал успех испытаний Путин.

Также были усилены российские ударные вертолеты Ми-28. Теперь они могут запускать дроны-камикадзе, миниатюрные беспилотники и барражирующие боеприпасы. Все это сделает российское присутствие в воздухе еще более мощным.

Как ранее отметил политические аналитик Владимир Соловейчик, летные испытания новой ракеты «Циркон» еще не завершены, но успешный ее пуск важен уже тем, что состоялся на фоне разжигаемого турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вооруженного конфликта в Закавказье. Наличие у отечественного ВМФ такого рода оружия, вне всякого сомнения, станет мощным сдерживающим фактором на пути любых агрессивных поползновений государств — участников блока НАТО, независимо от того, идет ли речь о США или Польше, Великобритании или Литве, Турции или Латвии.