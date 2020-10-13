«Деловая Россия» предложила потратиться на рекламу отечественных товаров

Санкт-Петербург, 13 октября. Чтобы продукция отечественных производителей могла на равных конкурировать с иностранными продуктами и товарами, ее необходимо соответствующим образом продвигать на внутреннем и внешнем рынке, предложил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» и координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов в эфире медиагруппы «Патриот» на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве».

Для этих целей, по мнению эксперта, необходимо распространить протекционистскую политику не только на сферу производства, но и на рекламу, поскольку у российских производителей нет таких рекламных бюджетов, которые могли бы конкурировать с западными брендами.

«Иностранные компании, которые присутствуют на нашем рынке, существуют не одно десятилетие. И нужно принимать тот факт, что они крупные и у них колоссальные бюджеты, в том числе, которые они тратят на рекламу», — обратил внимание на проблему Дмитрий Панов.

По словам координатора «Деловой России» в СЗФО, ответные санкции России и пандемия коронавируса создают определенные преимущества для российских компаний в конкурентной борьбе с западными поставщиками. Однако не менее важно широко популяризировать продукцию отечественных производителей.