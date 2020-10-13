«Деловая Россия» предложила потратиться на рекламу отечественных товаров

Санкт-Петербург, 13 октября. Чтобы продукция отечественных производителей могла на равных конкурировать с иностранными продуктами и товарами, ее необходимо соответствующим образом продвигать на внутреннем и внешнем рынке, предложил председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» и координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов в эфире медиагруппы «Патриот» на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве».
Для этих целей, по мнению эксперта, необходимо распространить протекционистскую политику не только на сферу производства, но и на рекламу, поскольку у российских производителей нет таких рекламных бюджетов, которые могли бы конкурировать с западными брендами.
«Иностранные компании, которые присутствуют на нашем рынке, существуют не одно десятилетие. И нужно принимать тот факт, что они крупные и у них колоссальные бюджеты, в том числе, которые они тратят на рекламу», — обратил внимание на проблему Дмитрий Панов.
По словам координатора «Деловой России» в СЗФО, ответные санкции России и пандемия коронавируса создают определенные преимущества для российских компаний в конкурентной борьбе с западными поставщиками. Однако не менее важно широко популяризировать продукцию отечественных производителей.
«Мы не всегда можем сравнить качество наших продуктов и товаров с западными, иногда просто потому, что не знаем, где их купить. Мы знаем про социальную рекламу, помним, что несколько лет назад государство начало очень важную деятельность, когда предприниматели получили возможность брать кредиты с невысокими процентными ставками под промышленное производство. Поэтому я считаю, что протекционизм следует распространить и на рекламу», — уверен Дмитрий Панов.