Россия вошла в Совет ООН по правам человека

Нью-Йорк, 13 октября. Россию избрали членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период, «за» проголосовали 158 государств-членов организации на пленарном заседании 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Помимо России, членами Совета ООН избраны еще 14 стран, среди которых Франция, Великобритания, Пакистан, КНР, Боливия, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Малави, Мексика, Непал, Сенегал, Украина и Узбекистан.

Это было первое голосование на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Срок полномочий государства-члена составляет три года и стартует с 1 января 2021 года. Голосование было тайным.