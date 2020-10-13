Гутенев: Необходимо очень жестко контролировать наших белорусских друзей

Санкт-Петербург, 13 октября. На пресс-конференции медиацентра «Патриот» на тему «Товары для России. Почему иностранцы экономят на качестве?» председатель Комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России Владимир Гутенев высказал свою точку зрения о санкционных продуктах Белоруссии.

«Я считаю, что необходимо проявить политическую волю и очень жестко относиться к шалостям наших белорусских друзей, которые закрывают глаза и получают свою моржу и с польских яблок, и с канадских лобстеров. Здесь даже не столько экономика, сколько дискредитация наших отношений», — заявил Владимир Гутенев.

Председатель Комиссии Госдумы по ОПК рассказал про ответные меры.

«Я считаю, что необходимо жестче и эгоистичнее, в данной ситуации, формировать ответные меры. Это могут быть штрафы. Достаточно серьезно, не нарушая принципы ВТО (Всемирной торговой организации), мы можем с помощью технических регламентов и внутренних нормативов отсекать те товары, которые являются нежелательными на нашем рынке, которые мешают динамичным предпринимателям завоевывать большую долю рынка», — высказался Владимир Гутенев.

Политик также отметил, что России следует брать пример с США.

«Нам необходимо следовать позиции наших заклятых друзей, которые 1933 году приняли закон — покупай американское, нанимай американцев. И, в рамках государственных закупок, ни один американский чиновник не рискнет приобрести товар зарубежный, если есть американский аналог. Его просто порвут надзорные правоохранительные органы», — сообщил первый зампред Союза машиностроителей России.

Владимир Гутенев также высказал свою точку зрения о квотировании госзакупок.

«Я очень рад, что первой ласточкой стал закон о квотировании, который Юрий Борисов смог провести в последний день весенней пленарной сессии, проламывая ведомственные интересы. Закон уже принят, и я надеюсь, что этот ручеек скоро станет полноводной рекой», — подытожил председатель Комиссии Госдумы по ОПК.

Напомним, что Государственная дума приняла поправки о квотировании госзакупок российской продукции. Закон предусматривают внесение, соответственно, в 44-ФЗ и 223-ФЗ поправок, которые наделяют правительство РФ правом утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также правительство будет устанавливать размер квоты.