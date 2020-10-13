Оскорбленные Самбурской пожарные запустили флешмоб

Москва, 13 октября. Спасатели решили с иронией и юмором ответить на нелестные отзывы актрисы Анастасии Самбурской о работе и зарплате пожарных. В Instagram они раскручивают флешмоб, где приглашают артистку на свидание.

Ранее Самбурская негативно отозвалась о мужчинах и, в частности, о пожарных с зарплатой в 30-35 тысяч рублей. Пожарных и следователей с таким доходом она назвала «принцами верхом на козе», и подчеркнула, что никогда не вышла бы за таких замуж, поскольку привыкла к хорошей жизни, которую обеспечила себе сама.

«Ну что, джентльмены! Погнали к samburskaya на свиданку? — призывает аккаунт ogneborets_spb. — Выбираем самых красивых с караула, скидываемся по чирику с брата на дорожку, и где наша не пропадала. Поборемся за счастьюшко. Хромая коза у нас есть, отвага есть. Так чего ж еще нужно для подвига смелому огнеборцу?».

Пост сопровождается хэштегом #самбурскаянеогонь.

Шуточный флешмоб развеселил спасателей.

«Да кто ж из бравых парней-огнеборцев ее замуж возьмет? Это звание еще заслужить надо!» — пишет в комментарии пользователь под ником cherkasik93.

«Быть женой пожарного — честь, а мажор и сын олигарха и у Самбурской есть», — переделал знаменитую поговорку ruslan_from_sominka1957.

«Она давненько не пиарилась, теперь решила здесь накинуть грязи. Кому она нужна? Пусть идет своей дорогой. Красота не вечна — кончится, и забудут кто такая была», — подчеркнул akanun87.

Однако не все оценили шутку. По мнению других пользователей, тех, кто реагирует на подобные слова можно называть «ущербными».

«Сколько же здесь ущербных и обиженных «мужиков», — пишет пользователь tatadeyd. — И каждый второй на свой счет принял ее ответ. А ведь она права! Если мужик зовет бабу замуж и женится на ней — он автоматически берет на себя ответственность и заботу за нее и за их будущих детей. Как может мужик в 50 косарей обеспечить хорошую жизнь женщине, которая в 10 раз больше зарабатывает? Реально смотрите на вещи-то».

Отметим, что слова Самбурской раскритиковали и ее коллеги по шоу-бизнесу. В частности, продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что артистку никогда не любили, и сама она ни к кому не испытывала сильных чувств.

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