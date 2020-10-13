Зеленский в маске довел до слез ребенка в Одессе

Киев, 13 октября. Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Одессу довел до слез маленького ребенка. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на Telegram-канал PavlovskyNews.

Инцидент случился сразу после того, как украинский лидер со своим польским коллегой Анджеем Дудой возложили цветы к мемориальной доске в память о погибшем президенте Польши Лехе Качиньском.

Затем Зеленский подошел к ребенку, который плакал, и начал что-то у него спрашивать. Мать мальчика ответила, что президент напугал ее сына, поскольку был в маске. После этого глава государства улыбнулся ребенку, сняв с лица маску.

Ранее пресс-служба Зеленского опозорилась с польским флагом в Twitter. Так, в сообщении было написано, что украинский лидер с нетерпением ждет форума Польши и Украины в Одессе, при этом вместо названий стран в текст вставили их флаги. Однако пресс-служба президента Украины ошиблась, в результате чего на месте польского флага появился флаг Индонезии.

Встреча двух президентов состоялась за день до марша Украинской повстанческой армии (УПА1, организация запрещена на территории РФ). Историк и политолог Владимир Корнилов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что президенту Польши Анджею Дуде нужно было продлить свой визит на Украину, чтобы увидеть шествие УПА, которая стала причиной убийств тысяч поляков. Корнилов высказал предположение, что Дуда, возможно, прошел бы вместе с ними по Киеву, неся в руках плакат Бандеры.

1 Организация запрещена на территории РФ.