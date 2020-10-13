Белоруссия ввела новые правила для въезжающих на фоне пандемии

Минск, 13 октября. Правительство Белоруссии обнародовало новые правила въезда в страну в связи с пандемией коронавируса. Граждане России и некоторых других стран, не внесенных Минздравом Белоруссии в перечень государств c неблагополучной ситуацией по коронавирусу COVID-19 теперь обязаны при въезде на территорию республики иметь при себе оригинал документа, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Правила были опубликованы на сайте совета министров Белоруссии.

Новые правила вступают в силу с 14 октября. Подчеркивается, что отрицательный тест на коронавирус должен быть не старше позже 72 часов. В противном случае въезжающий должен провести в карантине десять дней. Эти правила не распространяются на лиц, следующих через Белоруссию транзитов и задерживающихся в стране не более чем на сутки.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что Белоруссия первой из других иностранных стран получит российскую вакцину от коронавируса. Об он сказал на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Путин напомнил, что договоренность об этом ранее была достигнута на переговорах на уровне премьеров двух стран, а также министров здравоохранения.