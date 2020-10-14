В Госдуму вернутся три депутата прошлого созыва

Москва, 14 октября. Бывший сенатор Сергей Калашников, экс-кандидат в мэры Москвы Владимир Кумин и бывшая кандидат в губернаторы Архангельской области Ирина Чиркова, которые работали в Думе VI созыва, получат удостоверения депутатов. Об этом говорится в проекте повестки заседания ЦИК РФ, назначенного на 14 октября.

Согласно итогам прошедших 13 сентября региональных выборов три депутата Госдумы были назначены членами Совета Федерации. Так, замглавы комитета по энергетике Александр Некрасов (КПРФ) стал сенатором от исполнительной власти Архангельской области, избранный губернатором Александром Цыбульским. Его место в нижней палате парламента займет Владимир Кумин, который ранее уже был депутатом Госдумы VI созыва.

Пост вице-спикера Думы Ольги Епифановой («Справедливая Россия»), которая перешла в Совет Федерации по решению главы Коми Владимира Уйбы, займет Ирина Чиркова. Отметим, что Чиркова также в прошлом созыве была депутатом. Она избиралась по партийному списку ЛДПР.

Летом 2016 года фракция исключила из своего состава Чиркову за попытку перейти в другую политическую партию накануне выборов. За несколько месяцев до этого ее исключили из партии. К Ирине Чирковой, как отмечалось в официальном заявлении либерал-демократов, «были претензии за прогулы и хищение партийных средств». В результате Чиркова участвовала в думских выборах от эсеров. Однако тогда ее обошел кандидат от «Единой России» Андрей Палкин.

Кроме того, руководство ЛДПР в лице Владимира Жириновского обвинило Чиркову в краже партийных денег. Следственный комитет по Архангельской области тогда установил, что Чиркова действительно совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), однако дело не возбуждили в связи с истечением срока давности.

Как ранее писал ФАН, член комитета Госдумы по информполитике Вадим Деньгин (ЛДПР) вошел в список кандидатур в сенаторы главы Брянской области Александра Богомаза. Теперь парламентарий представляет этот регион в Совете Федерации вместо Сергея Калашникова. Он, в свою очередь, теперь будет работать в Государственной думе.

Отметим, что ЦИК из-за сложной эпидемиологической ситуации приостановил допуск журналистов на свои мероприятия. Ближайшее заседание в Центризбиркоме состоится в среду, 14 октября, в этот же день глава комиссии Элла Памфилова проведет встречу с экспертами и политологами.