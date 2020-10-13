Норкин заставил зрителей понервничать, пропустив эфир «Места встречи»

Москва, 13 октября. Телеведущий Андрей Норкин заставил зрителей волноваться из-за неожиданного отсутствия в передаче «Место встречи» на НТВ. Поклонники обеспокоены, все ли в порядке со здоровьем телезвезды, сообщает «Экономика сегодня».

В эфир 13 октября «Место встречи» вышло без Норкина, шоу вел в одиночестве его младший коллега Иван Трушкин. Зрители были озадачены непривычным отсутствием ведущего, особенно на фоне проблем со здоровьем Норкина и смерти его супруги.

На страницах телеканала в соцсетях поклонники оставляют многочисленные вопросы, интересуясь причинами отсутствия Норкина, поскольку в его личном аккаунте не было никаких сообщений об отпуске или гастролях.

Переживающих фолловеров поспешили успокоить более осведомленные зрители. По их словам, Норкин пропустил программу, поскольку в понедельник встречал из роддома новорожденную внучку. О появлении девочки на свет тележурналист сообщил 9 октября, не став раскрывать имя и другие подробности.

Ближе к вечеру на своей личной странице в Instagram телеведущий опубликовал трогательное фото с новорожденной девочкой.

«Встреча на Эльбе», — сообщил он подписчикам, добавив смеющийся смайлик.

Поклонники оставили огромное количество сообщений с поздравлениями. Из комментариев стало известно, что малышку назвали Евангелиной.

«Внуки — это огромное счастье! Всей маленькой семье Евангелины счастья, здоровья и радости», — пишет в комментариях пользователь под ником Ерошкина6757.