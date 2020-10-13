Эксперты Sohu восхитились полетом Су-57 с открытой кабиной

Москва, 13 октября. Возможность нового российского многофункционального истребителя Су-57 летать без специального авиационного фонаря (прозрачная стеклянная часть кабины самолета) с открытой кабиной восхитила журналистов китайского издания Sohu, сообщает «ПолитЭксперт».

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, посвященную 100-летию Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова. На кадрах показано, как пилоты ВКС РФ тестируют российские военные самолеты. В одном из моментов можно заметить, что летчик пилотирует истребитель Су-57, с которого снят защитный фонарь.

Журналисты Sohu рассказали, что верхняя стеклянная часть кабины Су-57 предназначается не только для обзора в условиях воздушного боя, но также для защиты летчика от погодных условий во время полета на большой скорости. Видео, опубликованное Минобороны РФ, наглядно доказывает, что российский истребитель может совершать полет даже с открытой кабиной.

Тест, проведенный специалистами, показал, что самолет с легкостью выдерживает подобные эксперименты, а российский летчик защищен от воздействия ветра специальной передней частью фонаря, которая при открытии кабины остается на своем месте.

В Sohu обратили внимание, что зарубежные истребители не способны продолжать полет в отсутствии защитного фонаря. В качестве примера они привели инциденты в воздухе, которые приводили к серьезным последствиям. В 2019 году у одного из израильских истребителей F-15 на высоте более 9 тысяч метров открылась кабина, и летчики пострадали от воздействия ветра и низкой температуры. Похожий инцидент произошел с истребителем ВВС Франции Dassault Rafale – пилот не смог продолжать полет, поскольку из механизма кабины пропало катапультрующее кольцо, которое привело к открытию защитного фонаря.

Ранее военный аналитик Андрей Красноперов подробно рассказал о ракете Р-37М, которая способна сделать из истребителя Су-35 настоящего убийцу самолетов-невидимок противника.