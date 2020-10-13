Крутой отказался публично извиняться перед Агларовым

Москва, 13 октября. Композитор Игорь Крутой не намерен комментировать конфликт с певцом Эмином Агларовым. Об этом пишет «Общественная служба новостей».

В Youtube-шоу «Алена, блин!» Крутой рассказал, что пять лет назад пытался договориться с Агаларовым и Фадеевым о создании российской единой музыкальной премии, но коллеги не поддержали эту идею. По словам композитора, они не хотели видеть его начальником, поэтому выступили против.

Композитор утверждает, что Фадеев назвал его «паханом», а Агаларов стал распространять слухи о том, что якобы Крутой потратит на организацию музыкальной премии 1,5 миллиона долларов. После выхода этого интервью певец обвинил композитора во лжи, потребовав от него публичных извинений, на что композитор ответил молчанием.

«Я не буду с вами об этом разговаривать», — заявил он журналистам.

Напомним, певец Эмин Агаларов потребовал от Крутого извинений за клевету в свой адрес и заявил, что знаменитый музыкант «вывернул ситуацию с подменой фактов». В подтверждение своих слов Агаларов предоставил письма о бюджете и расходах, понесенных лично им и концертным залом «Крокус Сити Холл». Певец заверил, что потерял серьезные деньги из-за того, что его отстранили от премии.

Ранее Крутой назвал причину «войны» с Фадеевым и Агаларовым, сообщив, что они намеревались «опорочить» его за спиной.