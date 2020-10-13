Нижегородский стрелок купил справку для разрешения на оружия

Нижний Новгород, 13 октября. Подозреваемый в тройном убийстве в Нижегородской области Даниил Монахов купил справку, необходимую для получения разрешения на оружие, в частной клинике. Сам документ был подлинным, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Сама справка была настоящей. Но приобретенной за деньги в клинике, у которой есть лицензия на медосвидетельствование и выдачи документов для получения разрешения на оружие», — сообщил источник.

В справке были указаны все необходимые заключения, в том числе положительное освидетельствование психиатра. Все необходимые документы молодой человек представил в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии. На основании них он получил разрешение на оружие.

Отметим, что по данным Следственного комитета, Монахов получил разрешение на оружие без прохождения медосмотра. По данным ведомства, медиками частной клиники «были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования». По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Кроме того, следователи выяснили, что подозреваемый в убийстве трех человек наблюдался у врача из-за депрессии, но на учете психиатра не состоял.

Вечером в понедельник в поселке Большеорловское 18-летний Монахов ранил свою бабушку выстрелом в живот, а после на остановке застрелил трех человек, передавал RT. Еще двое получили ранения. Сразу после этого он совершил суицид.

По предварительным данным, молодой человек мог планировать преступление еще со школы. Разрешение на оружие он получил за месяц до трагедии.