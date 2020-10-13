Путин обсудил формат ОПЕК+ с наследным принцем Саудовской Аравии

Москва, 13 октября. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд провели телефонный разговор, к ходе которого обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе совместной работы в формате ОПЕК+. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях. Проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на мировых рынках энергоносителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Напомним, в начале марта состоялись неудачные переговоры по продлению сделки ОПЕК+, после которых Саудовская Аравия нарастила объемы добычи нефти и снизила цены. Это привело к обвалу стоимости черного золота на мировом рынке. В апреле состоялись повторные переговоры, благодаря которым стороны смогли согласовать условия сокращения добычи нефти.