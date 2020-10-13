Теннисистка Шарапова вошла в топ-100 самых богатых женщин США

Москва, 13 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в топ-100 богатейших женщин США, заработавших свое состояние самостоятельно. Рейтинг составил и опубликовал журнал Forbes.

Состояние россиянки оценено в 200 миллионов долларов. При этом большую часть своих финансовых запасов 33-летняя теннисистка заработала благодаря своим профессиональным успехам. Кроме того, мало кто знает, но у экс-первой ракетки мира есть своя компания по производству конфет.

В рейтинге Forbes богатейших женщин США россиянка является одной из двух теннисисток и занимает 87-ю строчку. Еще одной теннисисткой в рейтинге журнала является американка Серена Уильямс. Ее состояние — 225 миллионов долларов, и она занимает 83-е место.

Шарапова дебютировала в рейтинге богатейших женщин младше 40 лет, также впервые попала в этот список американская певица Леди Гага.

Недавно Мария Шарапова заняла лидирующую позицию в еще одном рейтинге — самых красивых россиянок по мнению японцев. Второе место по предпочтениям жителей Японии заняла модель Наталья Водянова, возглавляющая благотворительный фонд «Обнаженные сердца», тройку замыкает ее коллега Ирина Шейк.

Недавно экс-первая ракетка мира закончила спортивную карьеру. В феврале 2020 года она объявила о том, что покидает теннисный корт.