Дандыкин высмеял намерения Польши уничтожить российские корабли за 7 минут

Москва, 13 октября. Российские военные с юмором относятся к заявлениям Польши о возможностях уничтожить российские военные корабли Балтийского флота всего за 7 минут. Об этом заявил член экспертного совета общественной организации «Офицеры России», капитан 1 ранга Василий Дандыкин, пишет «НьюИнформ».

Дандыкин с иронией ответил польскому эксперту Максимилиану Дуре, который в интервью изданию Defense24 утверждал, что на сегодняшний день в Семировце дислоцированы два дивизиона, а время подлета ПКР Naval Strike Missile к главной базе Балтфлота в Балтийске составляет порядка 7,5 минут.

По мнению капитана 1 ранга, такие заявление со стороны Польши никогда не будут воплощены в жизнь. По его словам, Балтийский флот сможет отразить угрозы не только польского флота, но и более крупных флотов мира.

«Балтийский флот — это не только корабли и корветы, но это еще и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», «Искандеры», С-400, «Тор», армейский корпус, авиация и так далее. Это форпост России в Прибалтике», — подчеркнул Дандыкин.

Эксперт уверен, что отпор будет молниеносным, а противник понесет серьезные потери. Кроме того, военнослужащие Балтфлота регулярно принимают участие в учениях, на которых отрабатываются различные сценарии. К тому же, по словам Дандыкина, если Балтийскому флоту понадобится помощь, то она придет «с учетом имеющегося оружия в РФ».

«Уровень вооружения и оснащенности группировки Балтфлота позволяет нанести не только Польше, но и ее союзникам такие неприемлемые потери, которые сразу охладят пыл самых активных младонатовцев», — заключил эксперт.

Ранее польский эксперт Максимилиан Дура уже выступал с неоднозначными заявлениями. Так, он опубликовал план по взятию Калининграда в «котел». Дура убежден, что Калининградскую область в случае начала полномасштабных военных действий получится «взять измором», лишив морских поставок. Но внимание на такие агрессивные заявления представителей стран НАТО, касающиеся Калининградской области, обратили даже в Китае.