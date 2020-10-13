Семенович удивила поклонников своей новой работой

Москва, 13 октября. Актриса и певица Анна Семенович стала курьером. Ролик о том, как она обслуживает клиентов, появился в Instagram звезды.

После выздоровления от коронавируса Семенович решила сменить род занятий. Пока концертная деятельность стоит на паузе, певица устроилась в службу доставки.

Курьер Семенович лично развозит продукты клиентам. Сначала она брала заказы только в своем районе, а потом решила доставлять продукты по всей Москве.

«Ну что, на дворе осень, на часах вечер, а это значит пора, как и обещала раскрывать интригу. А может, догадаетесь сами?» — написала Семенович в соцсетях.

Поклонники удивились и не поверили, что певица действительно работает курьером. Многие оценили ее юмор, считая, что это съемки нового клипа.

«Исполнила мечту 99% мужчин и стала кошмаром для их жен», — пошутила поклонница. «От смеха упал со стула», — признался подписчик. «Помню вы в номере с Сергеем Трофимовым под композицию из фильма «9 c половиной недель» в лифчике сосиски доставали, тоже было смешно», — отметил поклонник. «А можно мне шаверму с крабом тепленькую доставить?» — поинтересовалась пользовательница. «Вот это позитив, вот это заряд», — похвалил другой подписчик.

Накануне Семенович поразила поклонников новым цветом волос. Звезда считает, что ей идет теплый шатен и челка.