Apple представила новый IPhone 12 с 5G

Купертино, 13 октября. Компания Apple презентовала четыре IPhone 12-го поколения с поддержкой сетей 5G — IPhone 12, IPhone 12 mini, IPhone 12 Pro и IPhone 12 Pro Max.

IPhone 12 получил новое защитное стекло Ceramic Shield. В нем установлен шестиядерный процессор А14 bionic в 5 нанометров и дисплей 6,1 дюйма. Смартфон оснастили двумя камерами, в том числе широкоугольной. Теперь все камеры могут работать в ночном режиме. Гаджет доступен в пяти цветах. Стоимость IPhone 12 составит 799 долларов.

Кроме того, Apple презентовала IPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма. Его стоимость составит 699 долларов.

Также в ходе презентации Apple показала IPhone 12 Pro. Смартфон получил дисплей 6,1 дюйма SuperXDR и процессор А14 bionic. IPhone 12 Pro оснастили тремя камерами, а также сканером LiDAR. Устройство доступно в четырех цветах.

Версия IPhone 12 Pro Max оснащена дисплеем SuperXDR 6,7 дюйма, тремя камерами и сканером LiDAR. Также в IPhone 12 Pro Max появилась возможность записывать HDR-видео.

Кроме того, Apple представила умную колонку HomePod mini. Устройство доступно в двух цветах — белом и сером. Стоимость умной колонки составляет 99 долларов.