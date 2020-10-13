Нерентабельный «Дом-2» на Сейшелах закрывают

Москва, 13 октября. Телеканал ТНТ объявил о закрытии проекта «Дом-2» на Сейшельских островах. Участники «Острова любви» провели почти девять месяцев взаперти из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ, сообщает «СтарХит».

Все это время участники проекта на Сейшелах были заперты на площадке: ни персонал, ни актеры не могли покинуть острова из-за закрытых в период пандемии границ.

Один из бывших участников сообщил журналистам, что «все очень устали и друг от друга».

«Две девушки, одна из которых Юлия Белая, в какой-то момент не выдержали и сбежали: наврали организаторам, что им нужно отлучиться за периметр, взяли за свой счет билеты и каким-то образом вырвались. Так же поступил и один из операторов», — рассказал он.

На этой неделе участники шоу вернутся в российскую столицу, а сама площадка «Острова любви» будет закрыта из-за нерентабельности. Источник уточнил, что на островах «просто нечего стало снимать». Участники наскучили зрителям, между ними ничего не происходит.

После возвращения в Москву не все смогут влиться в основное шоу: кого-то из них организаторы уволят. Часть технического персонала также потеряет работу. Источник добавил, что авторы проекта собираются провести серьезную реорганизацию основного шоу.

«Мол, «старичков» пора заменить свежей кровью, а то те слишком засиделись на бревнах. Но пока окончательного решения нет. Возможно, скоро поклонники шоу увидят в телевизоре абсолютно новые лица», — заявил собеседник агентства.

Во вторник телеканал ТНТ опубликовал в Instagram подтверждение новости о закрытии двух проектов.

«Мы приняли решение закрыть проекты «Спаси свою любовь» и «Остров любви» с тем, чтобы повысить событийность главного выпуска дня — в 23.00», — говорится в сообщении.

Причиной закрытия организаторы назвали то, что «Дома-2 стало так много, что поклонники легендарного шоу уже не могут уследить за всеми событиями в многочисленных ответвлениях реалити».

Реалити-шоу «Дом-2» выходит в эфир с мая 2004 года и является самым продолжительным реалити в истории. В последние годы шоу разделилось на несколько программ: «Дом-2. Lite», «Дом-2. Остров любви», «Дом-2. После заката», с 2018 года «Бородина против Бузовой» и «Спаси свою любовь».