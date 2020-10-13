Goldman Sachs предрек обрушение доллара США из-за «голубой волны»

Москва, 13 октября. Результаты президентских выборов и победа Джо Байдена, так называемая «голубая волна», могут привести к обрушению доллара. К такому выводу пришли эксперты одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs в своем прогнозе о будущем доллара, сообщает «ПолитРоссия».

Экономисты пришли к выводу, что основная денежная единица не сможет выстоять перед серьезными испытаниями, которые возникнут уже в конце 2020 года. В Goldman Sachs обратили внимание на нестабильную политическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки, связанную с предстоящими президентскими выборами. Результаты голосования способны крайне негативно повлиять на финансовые показатели США, а также «выбить почву» из-под американской валюты, отправив ее в свободное падение.

По мнению экспертов, обрушить доллар может так называемая голубая волна. Речь идет о победе Демократической партии США и Джо Байдена в борьбе за президентское кресло. Кроме того, нельзя не выделить и другой фактор, который может оказать критическое влияние на позиции американской валюты. Речь об информации о сроках начала массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в США.

«На наш взгляд, «голубая волна» на выборах в США и новости о сроках вакцинации могут вернуть взвешенный по объему внешней торговли индекс доллара к минимумам 2018 года», — уверены эксперты банка.

В Goldman Sachs посоветовали своим инвесторам как можно скорее избавиться от вложений в долларах, а также обратить внимание на другую международную валюту, которая более устойчива к политическим факторам — евро. Также банк рекомендует инвестировать в канадский и австралийский доллары.

В заключение эксперты обратили внимание, что политическая ситуация в США, а также так называемая голубая волна могут обрушить американский доллар, что в свою очередь способно отразиться и на финансовой составляющей Вашингтона.

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