Просто погасить ипотеку иногда оказывается недостаточно. ФАН выяснил у специалистов пресс-службы Сбера (Сбербанк России), как правильно снять обременение с ипотечной квартиры.

Ипотечные программы, в большом количестве представленные в российских банках, зачастую являются единственной возможностью для многих людей обзавестись, наконец, собственным жильем. И вот сложный путь от внесения первоначального взноса, сбора необходимых документов, заключения договора и проведения сделки до полного погашения имеющегося долга пройден, и вы становитесь законными обладателями успевших стать родными квадратных метров. Остается последний этап — снятие обременения с квартиры.

К сожалению, полная выплата задолженности не всегда равняется снятию обременения. В некоторых банках эту процедуру насколько можно упростили и сделали максимально удобной и понятной для клиентов, в других — для окончательного оформления придется приложить некоторые усилия, но в любом случае все условия вполне выполнимы, и сделать это необходимо, чтобы поставить точку в вашем ипотечном «деле». Будем разбираться, каким образом, в каком ведомстве и в какие сроки снимается обременение с объекта недвижимости, а также какие для этого нужны документы.

Что такое обременение?

Приобретенная в ипотеку квартира является собственностью покупателя, но при этом на нее договором налагаются некоторые ограничения в пользовании, который регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом №102 и соответствующими пунктами, прописанными в соглашении между финансовой организацией и заемщиком.

Ни один банк не занимается благотворительностью, и все его действия оправданно направлены на получение выгоды. Как правило, ипотечные кредиты берутся на достаточно длительный срок, и даже самый благонадежный клиент со стабильным высоким доходом и безукоризненной кредитной историей может однажды по той или иной причине лишиться заработка, серьезно заболеть или умереть, соответственно, потеряв возможность регулярно вносить ежемесячные платежи по ипотеке. Чтобы, как говорится, остаться при своих интересах, банк подстраховывает себя залогом (обычно это тот самый приобретаемый объект или иная недвижимость, имеющаяся в собственности у должника). В случае, если тот прекращает платить, залоговое имущество изымается и продается.

Понятно, что сохранность квартиры — полностью в интересах банка, поэтому в ипотечном договоре прописываются такие положения, как, например, запрет на перепланировки. Кроме того, собственник имеет полное право проживать на жилплощади, которая находится в залоге, но при этом не может без согласия банка продавать, дарить, сдавать ее в аренду и даже прописывать туда посторонних людей, не входящих в состав семьи. Перед подписанием договора рекомендуется внимательно изучить соответствующие пункты, чтобы избежать возможных неприятностей в будущем.

Обременение на квартиру в обязательном порядке регистрируется в базе Росреестра. Снять его можно только тогда, когда будут полностью погашены все финансовые обязательства перед банком, включая проценты, вне зависимости от того, будет ли это сделано точно в срок по графику или досрочно.

Как только был внесен последний платеж, самое время приступать к процессу погашения записи о наложении ограничений. Для этого залогодатель или представитель банка подают в соответствующие органы заявление и закладную. Иногда бывает так, что при расчете окончательной суммы, достаточной для погашения имеющейся задолженности, допускаются ошибки, и на неучтенный остаток начисляются штрафы и пени. Поэтому важно получить от банка справку об отсутствии долга и предоставить ее по требованию.

По закону срок снятия обременения составляет три рабочих дня, если документы подавались в Росреестр. При оформлении процедуры через многофункциональные центры время ожидания может быть немного увеличено.

Как снять обременение

Многие люди полагают, что, как только бы внесен последний платеж, все обязательства с них снимают автоматически. Однако это не всегда так.

Некоторые банки действительно стараются оградить своих клиентов от лишних хлопот и делают большую часть работы за них. Например, в пресс-службе Сбера ФАН рассказали, что через два дня после окончательного погашения ипотечного кредита клиенты получают сообщение о том, что в их отношении начата процедура снятия обременения.

После этого нет необходимости куда-либо обращаться самостоятельно. Специалисты банка сами соберут весь необходимый пакет документов и передадут его в ведомство. Клиент получает уведомления на каждом этапе процесса снятия обременения и может отслеживать продвижение в личном кабинете. Как только Росреестр снимет обременение, банк известит об этом клиента.

Кроме того, клиент может заказать выписку из ЕГРН в МФЦ, чтобы узнать сняли ли обременение, и убедиться в том, что отныне собственник имеет право распоряжаться имуществом по своему усмотрению.

Если вы не нашли в соглашении с финансовой организацией пункта о том, что ее представители обязуются взять на себя все заботы о конечном шаге ипотечной «истории», вероятно, вам нужно будет все сделать самостоятельно.

Итак, для начала процесса по снятию обременения вам потребуется предоставить следующие документы:

Паспорта каждого из собственников объекта, бывшего в ипотеке. Заявление установленного образца с указанием ФИО, паспортных данных, места проживания, причин, по которым снимается обременение, недвижимости, которая числилась в качестве залога с точным адресом, кадастровым номером, площадью. Бланк с печатью заемщику выдадут в банке. Если собственник не один, то форма заполняется на каждого из них. В некоторых случаях вместо заявления принимается заверенная банком закладная (при ее наличии) с отметкой о полном погашении задолженности. Справка из банка об исполнении обязательств по погашению ипотеки в полном объеме. Единого стандарта для нее нет. Строго говоря, такого рода документ желательно получать после внесения последнего платежа по любому кредиту, а не только ипотечному. Это нужно для того, чтобы в будущем избежать возможных претензий в случае, если, к примеру, в Бюро кредитных историй не получили сведения о том, что кредит погашен, и получается, что добросовестный гражданин, рассчитавшийся по своим обязательствам, переходит в разряд злостных неплательщиков, что может повлечь за собой неприятные последствия. Ипотечный договор. Договор купли-продажи. Если для погашения ипотеки были использованы средства материнского капитала, потребуется копия сертификата. Квитанция об уплате госпошлины. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости можно получить как в бумажном, так и в электронном виде, уплатив при этом соответствующий сбор. Госпошлина берется с каждого собственника.

Снятие обременения в МФЦ

После того как собран полный пакет документов, необходимо обратиться в офис МФЦ, где его примет ответственный сотрудник и, если это потребуется, поможет правильно заполнить заявление на снятие обременения с ипотечной квартиры. Взамен клиенту выдадут опись с перечислением принятых документов и датой готовности, после которой следует повторно прийти в МФЦ и получить уведомление о снятии ограничений в собственности.

Снятие обременения на сайте Росреестра

Если залогодатель обладает правом электронной цифровой подписи, идти и вовсе никуда не нужно. Достаточно зайти на сайт Росреестра в раздел «Электронные услуги и сервисы» и открыть вкладку «Государственная регистрация прав», внутри которой находится пункт «Погашение регистрационной записи об ипотеке». Далее необходимо будет заполнить информацию о недвижимости, вписать свои данные и приложить сканы требуемых документов. Сообщение об окончании процедуры будет отправлено на указанный адрес электронной почты.

Возможные причины отказа

Бывает и такое, что вместо долгожданного уведомления о снятии обременения приходит отказ. Причины этого могут крыться в следующем:

Неполный комплект документов. Необходимые документы предоставили не все собственники. Произошел технический сбой, и за заемщиком по-прежнему числится задолженность по ипотеке. Заявление может подать только собственник лично. Если такой возможности нет, необходимо оформить нотариальную доверенность на другое лицо. Ошибки в документах, вплоть до орфографических. Тщательно проверяйте все перед отправкой.

Снятие обременения по ипотеке не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Специалисты рекомендуют после внесения последнего платежа для собственного спокойствия взять в МФЦ выписку из ЕГРН, чтобы еще раз удостовериться, что теперь недвижимость находится в вашем полном распоряжении.