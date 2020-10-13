Федосеева-Шукшина закрутила роман с молодым мужчиной

Москва, 13 октября. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина на фоне разлада в браке с основателем группы «На-на» Бари Алибасовым закрутила роман с молодым мужчиной. Соседи рассказали «Собеседнику», что он часто бывает у актрисы дома.

Накануне Федосеева-Шукшина выиграла суд и вернула себе в собственность квартиру, которую ранее переписала на Алибасова. Музыкант подарок супруги переоформил на помощника Сергея Моцаря, что возмутило актрису.

Праздновать победу 82-летняя артистка отправилась в одно из столичных кафе, но не одна, а в компании привлекательного мужчины. На вид ему около 40 лет.

«Лидия Николаевна была в прекрасном настроении: смеялась, шутила, делала селфи с новым мужчиной и даже позволяла целовать ему свою руку», — сообщило издание.

Федосеева-Шукшина отказалась комментировать свои новые отношения. Зато ее соседи с охотой подтвердили, что в последнее время мужчина часто приезжает к ней в гости, привозит продукты.

«У нас все говорят, что Лида новый роман закрутила, — заявила соседка. — И правильно делает. [Алла] Пугачева [Максима] Галкина нашла, а она чем хуже? Тем более, что Бари мы уже давно здесь не видим. Похоже, он совсем забыл про свою жену».

Напомним, что Алибасов стал пятым супругом Федосеевой-Шукшиной. После двух лет в браке артисты объявили о планах развестись. С тех пор они делают противоречивые заявления о расставании. Недавно адвокат Сергей Жорин сообщил, что звездная пара передумала разводиться, захотела продолжать совместную жизнь в браке.