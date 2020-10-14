Психолог объяснила, почему хочется плакать без причины

«Почему хочется плакать без причины» — по этому запросу поисковик выводит сотни страниц разных форумов и ресурсов, где люди ищут объяснение своему состоянию. Семейный психотерапевт, детский психолог Наталья Наумова в комментарии ФАН ответила на этот вопрос и объяснила, что заставляет нас расплакаться без объективных на то предпосылок.

По словам специалиста, на самом деле слез без причины не бывает — она обязательно есть, просто человек не всегда это осознает. Корень этого состояния может находиться в подсознании и, что называется, расти из детства.

«Причина всегда есть. Если человек хочет плакать, значит, у него есть проблема, которую он не осознает. И часто это проблемы, которые действуют на подсознательном уровне. Когда-то в детстве произошло некое событие, и ребенок сделал какой-то вывод», — объяснила Наталья Наумова.

С точки зрения взрослого это событие может казаться пустяковым. Например, отказ купить желаемую шоколадку. Но в восприятии ребенка ситуация выглядит иначе.

«Ребенок попросил купить ему маленькую шоколадку, а мама сказала: «Я тебе большую купила, ешь ее». Вроде бы, ситуация кажется взрослому нестрашной и нетравматичной, но ребенок мог сделать такой вывод: «Мне не купили шоколадку, которую я хотел, значит, меня не любят». И когда в следующий раз человек получит не то, что хочет, тогда он впадет в состояние уныния. У каждого есть такой пунктик и событие», — объяснила Наталья Наумова.

В некоторых ситуациях — уже во взрослой жизни — человек может испытать те самые негативные чувства из детства, вызванные условно «не купленной шоколадкой», пояснила специалист.

«Человек может почувствовать негативные чувства из детства, чтобы цикл вновь повторился, — в надежде, что он закроется и решится проблема. Но так как человек не осознает, в чем истинная причина, все это происходит неосознанно. Возникает плаксивость, а потом каким-то образом все раз — и налаживается. Человек выходит из этого состояния и опять начинает жить: как правило, когда у него появляются важные дела, интересные занятия и приятные собеседники», — добавила Наталья Наумова.

Риски впасть в хандру могут усилить сопутствующие факторы: например смена погоды и сезонов или болезнь.

«Болезнь, пандемия, риски заражения… Плюс становится холоднее, продолжительность дня уменьшается, — все это тоже воздействует на нервную систему, и, соответственно, есть повод впасть в уныние», — объяснила психотерапевт.

А если говорить о хандре, которую называют осенней, то здесь специалист советует проанализировать свое отношение к этому сезону года и понять, что все приятное в жизни не заканчивается вместе с летом.

«В детстве сложилась установка ждать лета — лета как чуда. Осень обычно связана с тем, что заканчиваются отпуска и приходится возвращаться к повседневным делам. У людей иногда возникает ощущение, что все самое лучшее позади, и впереди — трудности, сложности и все какое-то безрадостное. <…> Но, если человек увидит, что у него в течение всего года бывают радостные события, а не только летом, и немного поразмышляет на эту тему, — поймет, что это заблуждение. Большое значение имеет наш настрой», — подытожила Наталья Наумова.

Напомним, ранее врач-психиатр Евгений Фомин заявил, что депрессия стала «болезнью столетия». Специалист перечислил ее симптомы и отметил, что подобное состояние снижает трудоспособность человека и его эффективность на работе.