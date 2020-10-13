Галкин между съемками перевоплотился в героев «Служебного романа»

Москва, 13 октября. Телеведущий и шоумен Максим Галкин в перерыве между съемками создал собственное шоу — перевоплотился в героев знаменитой киноленты «Служебный роман». Юмористический ролик появился на странице Галкина в Instagram.

В подаче популярного ведущего героиня Людмила Прокофьевна превратилась в певицу леди Гагу, а Новосельцев обзавелся специфическими большими усами.

«До чего ожидание на съемках доводит», — подписал видео Галкин, оправдывая свой креатив.

Подписчики остались в восторге от очередной пародии мужа Аллы Пугачевой.

«Людмила Прокофьевна пошла в разнос», — посмеялась zanna.niko. «Максим, вы в образе Леди Гаги выглядите лучше чем сама Гага», — сделала комплимент артисту oxana_amerikanka. «Максим, конечно, подлинный Актер. Он сохранил в себе детство в первозданном виде. Счастье переодеваний — кайф пятилетних! И Он его испытывает! Браво! Настоящий!» — восхитился evgeniy_hait.

Кроме того, под свежей публикацией шоумена отметились и его коллеги по звездному цеху. Многочисленные восторженные смайлики под постом оставили певец Игорь Николаев, продюсер Яна Рудковская, певицы Глюкоза и Жасмин.

Максим Галкин всегда был активным пользователем соцсетей. В его блоге появляются не только юмористические ролики, но и видео с женой Аллой Пугачевой и детьми — двойняшками Гарри и Лизой. Двойняшки часто выдумывают интересные забавы и вовлекают в игры родителей. Например, недавно Галкин показал, как играет с дочкой Лизой в массажный салон. Юморист в ходе процедуры листал журнал, а дочь заботливо спрашивала у него о самочувствии.