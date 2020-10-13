Эксперты развеяли миф о необходимости стирать джинсы

Москва, 13 октября. Гендиректор американской марки Levi’s Чип Берг заявил, что качественные джинсы стирать нельзя. Об этом пишет британское издание Independent.

Топ-менеджеры крупных брендов по производству денима развенчали миф о необходимости стирки джинсов в стиральной машинке. Такой способ чистки является пустой тратой воды и вредит ткани.

По слова Чипа Берга, он избавляется от загрязнений с помощью зубной щетки. Точечная обработка ткани помогает сохранить внешний вид джинсов.

Сотрудники британской марки Hiut согласны с Бергом. Они настаивают, что джинсы можно не стирать шесть месяцев со дня покупки. Во время носки на брюках такого типа образуются естественные складки, а при стирке в этих местах теряется цвет.

Получается, что даже новые джинсы выглядят поношенными. Производитель одежды из джинса Nudie Jeans призывает не стирать джинсы из-за их резкого «аромата».

Если запах так сильно вас раздражает, просто положите джинсы на солнце или оставьте их на ночь в морозильной камере. Эта процедура убьет все бактерии, которые скопились на поверхности брюк.

Некоторые производители предлагают обработать джинсы с помощью специального спрея, ликвидирующего загрязнения. Можно замочить джинсы в теплой воде с жидким мылом, а потом вывесить их на улицу. Таким образом ткань не будет повреждена при стирке в машинке.