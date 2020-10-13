Нижегородский стрелок получил разрешение на оружие без медосмотра

Бор, 13 октября. Подозреваемый в убийстве трех человек Даниил Монахов получил разрешение на оружие без прохождения медосмотра, об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Медицинскими работниками частной организации подозреваемому были выданы справки для получения разрешения на оружие без фактического и необходимого медицинского исследования», — сообщили в СК РФ.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности при выдаче разрешения на оружие Монахову. В ведомстве также отметили, что подозреваемый проявлял агрессию и публиковал в соцсетях посты в поддержку деструктивных течений. Кроме того, он наблюдался у врача из-за депрессии, однако на на учет психиатра подростка не ставили.

Во вторник представитель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи разрешения на оружие нижегородскому стрелку, застрелившему трех мужчин и ранившему еще троих женщин, включая собственную бабушку. Позже его тело обнаружили с огнестрельным ранением.

Одноклассники стрелка рассказали, что подросток был нелюдимый и необщительный, часто шутил про смерть и интересовался темой массового расстрела в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. В девятом классе Монахов планировал устроить в школе теракт, но о его планах узнали в ФСБ.