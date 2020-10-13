Заболевший COVID-19 Порошенко сообщил о выздоровлении

Киев, 13 октября. Экс-президент Украины Петр Порошенко, заболевший COVID-19, сообщил в Facebook о своем выздоровлении.

«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», — написал он.

Пятого президента Украины выписали из больницы в минувшее воскресенье, его состояние улучшилось. О госпитализации Порошенко его супруга Марина сообщила в начале октября. Коронавирус у политика, по ее словам, сопровождался двусторонним воспалением легких. По этой причине он вынужден был приостановить предвыборный тур по регионам. COVID-19 депутат Рады назвал коварной болезнью.

Согласно последним данным, на Украине зафиксировали более 270 тысяч случаев COVID-19 и порядка пяти тысяч летальных исходов. Кабинет министров страны принял решение продлить действие карантинных ограничений в связи с пандемией до 31 декабря 2020 года.

Накануне стало известно о возбуждении против Порошенко очередного уголовного дела. На этот раз по факту регистрации офшорной компании Prime Asset Partners Limited в 2014 году. Экс-президент скрывал данные об этом и не указывал доход от ее деятельности в своей декларации.