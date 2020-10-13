Боррель поблагодарил Лаврова за вклад в урегулирование ситуации в Карабахе

Брюссель, 13 октября. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым выразил ему благодарность за усилия по мирному соглашению о прекращении огня на территории Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном во вторник в Брюсселе.

Боррель подчеркнул необходимость соблюдения этого соглашения.

«Что касается Нагорного Карабаха, то верховный представитель поблагодарил министра Лаврова за его усилия в переговорах по соглашению о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном от 10 октября и подчеркнул необходимость его строгого соблюдения», — говорится в сообщении ЕС.

Кроме того, Боррель высказался за немедленное прекращение всех боевых действий и деэскалацию напряженности. Как отметил дипломат, «гибель людей и потери гражданского населения с обеих сторон неприемлемы».

Также Боррель подтвердил, что в своих личных контактах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана он призвал обе стороны немедленно приступить к конструктивным мирным переговорам без предварительных условий.

«Евросоюз готов внести свой вклад в их усилия», — говорится в документе.

Ранее глава дипломатии ЕС заявил, что ситуация с Навальным никак не должна повлиять на отношения России и Евросоюза. Он подчеркнул, что на этом событии «свет не сошелся клином», и оно никак не должно влиять на рассмотрение странами политических вопросов.