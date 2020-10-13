Боррель заявил о стремлении Евросоюза к диалогу с Россией

Москва, 13 октября. Страны Евросоюза намерены поддерживать открытыми каналы связи с Россией. Об этом министру иностранных дел Сергею Лаврову сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.

«ЕС хочет расширить сотрудничество по вопросам, которые представляют взаимный интерес», — подчеркнул он.

По словам Борреля, Евросоюз продолжит отстаивать свои интересы и ценности, включая «уважение международного права и фундаментальных прав».

Ранее Лавров назвал неприемлемым поведение ЕС в инциденте с Навальным и призвал Евросоюз и Германию к выполнению своих международно-правовых обязательств.

Напомним, телефонный разговор между Лавровым и Боррелем состоялся по инициативе Брюсселя. В ходе него обсуждались ситуация на Украине, включая выполнение Минских соглашений, урегулирование нагорнокарабахского конфликта, а также ситуация вокруг Белоруссии.