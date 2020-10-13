Всероссийский день призывника в 2020 году празднуют в воскресенье, 15 ноября. Это фиксированная дата, утвержденная указом президента Российской Федерации в 1992 году. В нашей стране действует федеральный закон «О воинской обязанности и призывной службе», согласно которому в армию идут служить все мужчины призывного возраста от 18 до 27 лет. День призывника был установлен для того, чтобы подчеркнуть статусность воинской службы, повысить авторитет военного дела.

Обязательный военный призыв в армию, помимо России, действует в ряде стран — таких, как Израиль, Швейцария, Судан, Южная Корея, большая часть стран Латинской Америки. А в некоторых странах есть и праздники, похожие на наш День призывника. Так, во Франции, например, существует День подготовки к национальной обороне, в котором обязаны участвовать все граждане страны от 16 до 18 лет.

Как возник День призывника в России?

Новобранцы, или рекруты, в России появились в XVIII веке, что хорошо отражено в русском народном творчестве, а также в произведениях литературных классиков. Первые рекруты уходили служить на всю жизнь, и родные, провожая солдата в армию, прощались с ним если не навсегда, то надолго. Рекрутская повинность начиналась с 14-15 лет и продолжалась до тех пор, пока позволяли силы и здоровье. Существовал целый ритуал проводов в армию, отголоски которого можно застать в русской глубинке и сегодня. Так, например, считается, что призывника нужно проводить в армию накрытым столом, гостями и весельем, чтобы поднять дух будущего воина.

Родоначальником всеобщего призыва был Петр I. Император придавал большое значение воинскому делу: неслучайно его знаменитые Преображенские полки навсегда вошли в нашу историю. В армию уходили служить молодые люди разных сословий: и крестьяне, и дворяне, и даже члены царской семьи. Постепенно срок службы менялся от пожизненного до 10-15-летнего.

А когда на территории России и бывших союзных республик установилась советская власть, то срок службы в обычных войсках сократился до двух, а в ВВС и морфлоте — до трех лет. Первые годы после Второй мировой войны в армию не призывали в течение двух лет, с 1946 по 1948, так как рекруты занимались восстановлением и строительством разрушенных городов. С 1 января 2008 года солдаты-срочники служат в армии один год.

Служба в армии во все времена считалось делом почетным, за исключением непростого периода для нашей страны в 90-е годы прошлого века. Офицеры, дававшие присягу одному государству, по сути, оказались в реалиях совершенно другого. Изменилось или вовсе исчезло военно-патриотическое воспитание в школах и вузах.

Именно тогда и было принято решение создать особую праздничную дату — Всероссийский день призывника, чтобы поднять престиж российской армии среди молодежи. Постепенно благодаря череде реформ и улучшению условий Вооруженным силам России удалось вернуть доверие и высокий статус. Праздник призван показать, что армейская служба — это не просто обязанность, а важный и нужный опыт, возможность пройти настоящие испытания и закалить характер.

Кто отмечает Всероссийский день призывника?

Как следует из названия, праздник создан для поднятия престижа и поддержания статуса молодых людей, которых призывают в ряды российской армии. Призывником считается мужчина, достигший возраста совершеннолетия, признанный годным к армейской службе. Для призыва в ряды вооруженных сил отведены два периода: весной — с апреля по июль, и осенью — с 1 октября по 31 декабря.

Помимо самих новобранцев, этот праздник отмечают родные и близкие призывников, а также сотрудники военкоматов, призывных комиссий, территориальных воинских формирований.

Традиции празднования Дня призывника

Праздничная дата выпадает как раз на время осеннего призыва, поэтому закономерно, что одной из традиций этого праздника стали дни открытых дверей в военкоматах. Юноши, которым в скором времени предстоит служить, получают приглашения от призывных пунктов. Как правило, в дни открытых дверей будущим воинам рассказывают о преимуществах службы, дают напутствия и наставления. Некоторые молодые люди принимают решение связать свою профессиональную деятельность с вооруженными силами, и этот выбор достоин уважения. Отслужив обязательный срок, такие юноши могут строить дальнейшую успешную карьеру в армии.

Традиционными для этого праздника являются и патриотические мероприятия, которые проводятся для школьников и студентов. Лекции от лица действующих представителей силовых структур, а также экскурсии в образцовые военные части и по местам боевой славы каждый год становятся частью праздничной программы. Для школьников устраивают интерактивные игры — так называемые «полигоны знаний» — направленные на укрепление патриотических настроений, дарят памятные подарки — например, в виде настоящего солдатского пайка.

У каждого города существуют собственные традиции проведения Дня призывника. Так, в Москве основной площадкой для праздничных мероприятий становится Поклонная гора, где в этот день в помощь организаторам работает рота почетного караула. Во многих других крупных городах нашей страны в этот день проходят торжественные парады, масштабные шествия и встречи с ветеранами. Музеи организуют специальные выставки, посвященные вооруженным силам. На территориях небольших военных городков в празднования вовлечена большая часть населения. Проходят показательные выступления различного рода войск, работают полевые кухни, артисты и творческие коллективы дарят зрителям лучшие музыкальные номера, а по главным улицам и площадям проходят военные оркестры.

На государственном уровне в празднование Дня призывника вовлечены главные информационные каналы страны — телевидение и радио. В этот день транслируют различные тематические сюжеты и киноленты, знакомящие зрителей с историей и бытом российской армии.