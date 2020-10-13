В Киеве предложили назначить боевика Яроша главой делегации в ТКГ

Киев, 13 октября. Бывшего главаря запрещенного в России «Правого сектора»1 Дмитрия Яроша предложили назначить главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Соответствующая петиция появилась на сайте президента Украины.

Автором петиции выступила депутат от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Яна Зинкевич. Она объяснила свое предложение тем, что якобы переговоры в ТКГ зашли в тупик, назначение боевика в ТКГ позволит усилить позиции Киева.

«Его авторитет воина-защитника, мужество и преданность усилят украинскую позицию в переговорном процессе», — говорится в петиции.

Документ собрал около тысячи подписей. Для того, чтобы президент Украины рассмотрел предложение, необходимо более 25 тысяч голосов.

Ранее Ярош лично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому свою кандидатуру на должность главы делегации Украины в ТКГ. Радикал заявил, что будет вести диалог с позиции силы, а также пригрозил восстанием, если будут выполнены Минские соглашения. Он назвал Минские договоренности «злом для Украины».

Гражданская война в Донбассе началась в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Искать мирные пути решения конфликта пытаются участники контактной группы в Минске. Ими были приняты Минские соглашения, соблюдение которых, как заявляют в ЛНР и ДНР, постоянно нарушается со стороны украинских силовиков.

Ранее Зеленский назначил Кравчука главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Новый глава группы заявил, что ему непонятно, что такое «особый статус» Донбасса, этот пункт прописан в Минских соглашениях. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала Кравчуку провести консультации со своими предшественниками, которые принимали Минские соглашения, и уточнить их суть.

1 Организация запрещена на территории РФ.