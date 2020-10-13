Дакота шокировала фанатов откровенным видео в простынях

Москва, 13 октября. Певица Рита Дакота шокировала поклонников роликом со своим бойфрендом Федором Белогаем. Видео, на котором пара прикрывается простынями, опубликовано в Instagram.

Дакоте понадобилось два года, чтобы полностью оправиться от развода с музыкантом Владом Соколовским. Теперь 30-летняя звезда обрела счастье с клипмейкером Федором Белогаем.

Певица регулярно делится в соцсетях фото и роликами со своим новым избранником. Белогай помогает Дакоте воспитывать ее дочь от Соколовского Мию.

На этот раз певица опубликовала откровенное видео. Дакота и Белогай стоят на коленях, обняв друг друга. На фоне желтых листьев и осенней природы пара выглядит очень романтично. Федор прикрывает наготу Риты, укутывая ее в простыню.

«Решили попробовать новый интересный формат общения со своими», — подписала видео певица.

Она пояснила, что выберет из вопросов под постом самые интересные и Белогай ответит подписчикам. Дакота предложила не «стесняться» и спрашивать о чем угодно.

«Зачем такое показывать», — удивилась поклонница. «Слишком личное и интимное, не надо было выносить это на публику», — уверена пользовательница. «Так себе контент в одеялах целоваться на траве», — заметила другая подписчица. «Да бросьте все эти клише: «вы все завидуете». У всех все есть. Ни у кого дефицита личной жизни нет. И даже разнообразнее и поинтереснее, чем у звездочек. Поэтому все это постельное действо никому не нужно. Время прошло сексуальных революций и эротических новаций. Если удивлять, то креативом, мастерством, качеством жизни», — возмутилась пользовательница.

Ранее Дакота удивила фанатов, что до 30 лет «никогда не занималась сексом». Раскрыть свой потенциал ей удалось благодаря Белогаю.