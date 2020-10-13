Украинский эксперт предсказал провал Киева в борьбе с коронавирусом

Киев, 13 октября. Киев провалит борьбу с коронавирусной инфекцией, Украина оказалась в безвыходной ситуации из-за бездействия властей и затяжного кризиса. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne политический эксперт Вадим Карасев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях новейшая отечественная вакцина от коронавируса будет поставлена на Украину. Он указал, что препарат может быть предоставлен Киеву, если будет сделан соответствующий запрос.

Карасев, комментируя ситуацию с коронавирусной инфекцией на Украине, предсказал, что Киев проиграет в борьбе против вируса. Он объяснил, почему страна не выберется из безвыходного положения с пандемией COVID-19, поскольку испытывает серьезный экономический кризис.

Эксперт обратил внимание, что в украинских городах попросту не хватает врачей, поскольку большое количество медицинских работников уже давно уехало на заработки за границу.

«Дело во врачах, врачей нет. Врачи уехали, вы их не вернете сразу. В Германии работают, в Италии работают и так далее <…>, поэтому вы сейчас не вернете этих врачей», — заявил Карасев.

Кроме того, политолог заметил, что Киев попросту не способен выделить достаточно средств на здравоохранение и борьбу с пандемией коронавируса.

Ранее Карасев заявил, что Россия станет мировым лидером, поскольку первая добилась весомых результатов в вопросе разработки вакцины от коронавируса. Эксперт буквально на пальцах объяснил украинцам, почему Киеву не стать «спасителем человечества».