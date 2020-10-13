Косачев: Норвегия бездоказательно обвиняет РФ в кибератаках

Москва, 13 октября. Обвинения Норвегии в адрес России в кибератаках на парламент страны бездоказательны. Об этом сообщил ТАСС глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Обвинения были предъявлены из-за якобы киберугроз Норвегии в августе 2020 года.

«Как всегда предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами и каких-либо предложений в адрес России обсудить этот инцидент на уровне экспертов», — сказал Косачев.

При этом сенатор напомнил о другом инциденте — в Осло был задержан сотрудник аппарата Совета федерации из-за клеветы в его адрес члена норвежского парламента. Его отпустили лишь через месяц, когда выяснилось, что обвинения ничем не обоснованы.

«А когда обвинения не подтвердились, ни парламент, ни МИД Норвегии даже не удосужились извиниться», — подчеркнул Косачев.

1 сентября парламент королевства сообщил, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов. После чего за «подозрительное поведение» был задержан и арестован Сотрудник аппарата СФ Михаил Бочкарев.

Ранее во владении кибероружием признавались Великобритания и Китай.