Патрушев обсудил с главой МИД Армении урегулирование конфликта в Карабахе

Москва, 13 октября. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

Встреча состоялась в Москве в рамках реализации инициатив России по стабилизации обстановки в Закавказье.

«Стороны подтвердили приверженность дальнейшим усилиям по урегулированию ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта исключительно политико-дипломатическими методами», — говорится в сообщении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет. Регион вышел из Азербайджанской ССР еще в 1988 году, тогда и начались столкновения.

В очередной раз ситуация обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга во взаимных провокациях и перешли к обстрелам. В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Баку и Ереван заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре вновь возобновились.