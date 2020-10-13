Минздрав РФ разрешил испытания вакцины от COVID-19 на людях старше 60 лет

Москва, 13 октября. Минздрав России разрешил проводить клинические испытания вакцины против коронавируса «Спутник V» научного центра имени Гамалеи на добровольцах старше 60 лет. Официальное сообщение появилось на сайте Минздрава.

«В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы Управления делами президента России, примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60», — уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что исследования проводятся для расширения возможностей применения вакцины от COVID-19 в том числе лицам, которые входят в группы риска из-за возраста, поэтому зачастую подвержены тяжелому течению болезни.

Тем временем министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вторая вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» будет зарегистрирована уже на этой неделе, предположительно 15 октября.