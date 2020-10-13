Молодежная сборная России по футболу впервые с 2013 года выступит на ЧЕ

Рига, 13 октября. Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Латвии со счетом 4:1 в заключительном матче отборочного турнира и вышла на чемпионат Европы (ЧЕ).

Матч состоялся в Риге. На чужом поле отличились Константин Кучаев, забивший на 28-й минуте, Роман Евгеньев — на 51-й минуте. Третий гол в ворота противника послал Даниил Лесовой на 55-й минуте. И заключительный гол оформил Александр Ломовицкий на 86-й минуте.

Латвия ответила России единственным голом (90+4). По итогам выступления российская молодежка находится на первом месте в группе с 23 очками после 10 матчей. В финальную часть чемпионата Европы, который принимает Венгрия и Словения, выйдут победители групп и пятерка лучших вторых команд в девяти группах.

Чемпионат Европы проводят раз в два года. В последний раз россияне выходили в финал в 2013 году. Это будет всего четвертый чемпионат с 1992 года, в котором принимает участие российская молодежка.

Турнир в рамках финальной стадии пройдет с 24 по 31 марта 2021 года, финал организуют в Любляне.