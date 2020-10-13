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Стоимость российского препарата от коронавируса снизилась вдвое

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Стоимость российского препарата от коронавируса снизилась вдвое

Москва, 13 октября. Стоимость российского препарата от коронавируса «Авифавира» снизилась вдвое за последние три месяца, об этом сообщает РБК.

Первый контракт на поставку «Авифавира» был заключен 4 июня 2020 года, до конца июня его цена в госзакупках составляла 22,3 тысячи рублей. В июле появились лекарства «Коронавир» производства «Р-Фарм»и «Ареплевир» производства «Промомед». Цена снизилось до 18,3 тысячи рублей. 

После того, как лекарства «Р-Фарм» и «Промомед» получили регистрационные удостоверения, их цена составила 12,3 тысячи рублей за «Ареплевир» и 11,55 тысячи рублей — за «Коронавир».

В сентябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на высокую стоимость препаратов. В «Промомеде» заявили, что «препарат стоит столько, сколько он стоит, и является самым дешевым в мире препаратом, который спасает жизни».

В Росздравнадзоре отметили, что стоит ожидать снижения цены на препараты от коронавируса по мере усиления конкуренции на рынке. В ведомстве добавили, что лекарства проходят процедуру включения в перечень жизненно необходимых лекарств, цены на них будут снижены.

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