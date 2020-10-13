Коронавирус помешал «Аэрофлоту», но не повлиял на более мелкие авиакомпании

Авиакомпании подсчитывают убытки от сокращения полетов во время пандемии коронавируса. И самыми большими они оказались у «Аэрофлота». И хотя государство выделило 23,4 млрд рублей на поддержку предприятий воздушных перевозок — эти деньги едва покрывают лизинг самолетов, оборотные средства, зарплаты и оплату стоянки воздушных судов. Впервые за последние несколько лет в России образовался профицит пилотов. Да и у тех, кто не потерял работу, зарплаты сократились на 30%, так как доход пилотов зависит от полетов. ФАН разбирается, почему одни компании несут большие убытки, а другие увеличили количество полетов.

Зарплаты

В первую очередь пострадали те авиакомпании, которые были жестко ориентированы на заграничные перелеты — например «Аэрофлот». Он больше всех был нацелен именно на международные авиаперевозки, а из-за того, что границы закрыли, потерял большинство рейсов. Даже после частичной отмены карантина рейсов выполняется меньше прошлогоднего.

«Рейсов того объема, который у нас был по налету, мы пока не достигли, — рассказал ФАН пилот авиакомпании «Россия», председатель первичной организации профсоюза летного состава Игорь Морозов. — Единственное, что могу сказать: мы стали больше летать по России. Больше, чем даже до коронавируса, рейсов по России стало. Но общего объема мы не достигли еще. Соответственно, зарплаты, которые зависят от налета, не вышли на прежний уровень. Я профсоюзом занимаюсь, могу оценить по количеству поступающих профсоюзных взносов. Они упали в прошлом квартале в 2,5 раза. На сегодняшний день по прошлому и позапрошлому месяцу могу сказать, что у командиров упала зарплата в нашей компании на 100 тысяч — это 35%».

В «Аэрофлоте» из-за того, что он ориентирован больше на заграницу, эти сокращения зарплаты стали еще больше. Объем международных перевозок упал до минимума. А общее количество перевозок сократилось в три раза.

«Появилась даже информация, что «Аэрофлот» хочет понизить зарплаты летному составу, — продолжил собеседник. — А правда это или неправда — не знаю. Я сейчас контактирую с профсоюзом в «Аэрофлоте». Они подтвердили, что такая информация есть, но достоверного подтверждения пока нет».

Чартерная компания «Ай Флай», например, за прошлый год перевезла более 1,5 млн человек, но так как, помимо России, у нее были направления — Турция, Испания, Италия, ее перевозки резко упали. А в суды один за другим потянулись истцы, требующие вернуть долги.

В стране образуется профицит пилотов впервые за последние пять лет. Если ранее Юго-Восточная Азия с удовольствием брала наших пилотов в свои авиакомпании, то сейчас отказывается от услуг иностранцев — своим полетов не хватает. Это проблема международного масштаба.

Россия

Компании, ориентированные на внутренние перевозки, почувствовали на себе действие карантина гораздо меньше. Естественно, их объем сократился, но не так катастрофически.

«Люди, которые летали заграницу — а заграница закрыта — они все равно перемещаются на курорты, — объяснил Морозов. — У нас много рейсов добавилось в Крым, Сочи, Кавказ, Ставропольский край. Ну, и часть старых направлений по России стали летать чаще — [например] Алтайский край. У нас много Поволжья, Казани, Уфы, Оренбурга — чуть ли не ежедневные рейсы».

Однако не все компании не делают по налету свой предел. Те, кто ориентирован на внутренний рынок, в летний пик работали фактически с прошлогодними объемами — «Сибирь», «Победа», «Уральские авиалинии», «Смартавиа». У последних, например, три самолета только в «Пулково», хотя это не их базовый аэропорт.

Несмотря на трудное время, увеличение количества долгов, падение заработной платы у летного состава, прогнозы экономистов весенние, к счастью, не сбылись. Ни одна крупная компания благодаря в том числе поддержке государства не обанкротилась. А региональные перевозчики практически не почувствовали на себе влияния карантина. Но смогут ли все пережить вторую волну коронавируса — неизвестно. На данный момент количество внутренних перевозок не планируют сокращать.