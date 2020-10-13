Госдума одобрила штрафы за отказ удалять запрещенную информацию с сайтов

Москва, 13 октября. Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий штрафы для провайдеров и владельцев ресурсов в Интернете, которые не исполняют предписания Роскомнадзора по ограничению доступа к запрещенному в России контенту. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна.

«Законопроект мой и коллеги Боярского устанавливает штрафы для тех пользователей и участников рынка, которые не удалили запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. За каждое отсутствие реакции будет штраф», — заявил он.

По словам авторов законодательной инициативы, очень часто требования законодательства нарушают именно крупные интернет-ресурсы, зарегистрированные за пределами РФ.

Так, YouTube, несмотря на требования Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалил 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, Twitter — 1 462 URL, Instagram — 1 435 URL, а Facebook — 362 URL.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич отметил, что необходимо ужесточать ответственность за нарушение российского законодательства, а также разрабатывать меры принуждения зарубежных компаний к ответу. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Media Малькевич».

«Я уже не раз говорил о том, что иностранные интернет-платформы, которые не торопятся удалять запрещенный контент — это инструмент продвижения, в первую очередь, американского влияния в мире, они ангажированы и политизированы. Ну и, как вы понимаете, ждать от них адекватного отношения к нашей стране, правовому полю и законным требованиям наших властей не приходится», — высказался Малькевич.

Он выразил надежду на то, что после получения многомиллионных штрафов, IT- гиганты все же начнут работать с Россией как партнеры и станут исполнять свои деловые обязательства.

«И делать это нужно не завтра, а прямо сейчас», — заключил эксперт.

Для граждан предполагаются штрафы в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч, а для юридических лиц — от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Повторное нарушение будет стоить еще дороже. Например, отказ от удаления общественно опасной информации юридическим лицам обойдется от восьми до 15 миллионов рублей.

Ранее Александр Малькевич уже призывал к регулированию работы иностранных соцсетей в России. По его мнению, российские власти должны защитить цифровые права россиян. Эксперт уверен, что существует необходимость в появлении новых соцсетей, а государство должно оказывать максимальный протекционизм отечественным сервисам.

Кроме того, Малькевич считает, что многочисленные тренинги и программы якобы по «медиаграмотности», проводимые в странах Запада на деньги Госдепа США, преследуют главную цель — усиление агрессивной информационной политики против России.