Запад подсовывает россиянам разбавленное пиво и «кислотный» шоколад



Товары западных производителей в России всегда считались качественнее отечественных: французские сыры, швейцарский шоколад, немецкие автомобили, итальянская обувь и так далее. Этот список можно продолжать до бесконечности. Но так ли хороши эти товары сегодня, когда их производят специально для России? Может ли быть так, что продукт одной и той же марки в Европе вкуснее и лучше, чем купленный в России? Может, западные бренды экономят на россиянах, разбавляя пиво и меняя состав шоколада? В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты постарались выяснить, почему иностранцы экономят на качестве товаров, выпускаемых для россиян.

Управа на хитрецов

Обыватели давно заметили, что, покупая продукт определенной марки в Европе и в России, они получают две одинаковые упаковки, но с разным товаром. В первую очередь на это обратили внимание российские хозяйки: моющего средства европейского производства хватало на более длительный срок, и оно казалось гуще. А потом уже и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила свой взор в сторону нечестных производителей. Из-за того, что состав продуктов, которые производятся в России, отличается от зарубежных, ФАС вынесла предупреждение производителям стирального порошка Persil и Ariel. Та же участь постигла производителя шоколада Lindt. В российской версии шоколада содержание 12-14 органических кислот в некоторых образцах отличается на 100-220% от образцов, произведенных в Европе. То есть для россиян другого качества делают не только бытовую химию, но и продукты питания.

По словам председателя Союза сыроваров России Олега Сирота, этим грешат даже очень крупные европейские производители.

«Они это делают, потому что так можно. Недавно был скандал по этому поводу. И Роспотребнадзор обеспокоен этим, и Россельхознадзор. Ни для кого не секрет, что продукция отличается. Они считают российский рынок не интересным. Для него необязательно сохранять лицо — можно оставлять продукцию более низкого качества», — объясняет эксперт.

Исполнительный директор Ассоциации «Объединения участников пиво-безалкогольного рынка» Камаль Лебедев тоже в курсе того, что пиво для россиян может быть с меньшей плотностью.

«Да, это не аутентичный «Staropramen». Однако нельзя сказать, что нас обманывают, это не так. Конечно, есть высокоплотное варение, потом его разбавляют до необходимого уровня. Иногда вместо дорогого солода добавляют сахар. Этим пользуются для снижения себестоимости. Наши производители такими уловками не пользуются, совесть пивовара не позволяет», — рассказал Лебедев.

Контролирующие органы знают о ситуации, но изменений пока не видно. Олег Сирота уверен, пока наказание не будет соразмерно нарушениям, граждане России так и будут потреблять менее качественные товары, нежели европейцы.

«Есть простое русское слово «карать». Пока ФАС не начнет карать, никто ничего не будет делать, — уверен Сирота. — Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 300% прибыли. Они относятся к нашему законодательству так, как мы разрешаем».

Как «белорусская креветка» устроила «молочный пожар»

Благодаря введенному пять лет назад продовольственному эмбарго, в России появились свои достойные производители. Но им непросто выживать. Введением санкций закрыли парадный вход, но калитка на заднем дворе осталась. Иначе как объяснить то количество «белорусской» продукции на полках российских магазинов, которое эта маленькая страна просто не в состоянии произвести.

«У меня очень большие претензии к Лукашенко. Из-за подлой позиции белорусского правительства и президента у нас несколько лет назад был «молочный пожар». В Европе из-за санкций случилось перепроизводство молока, они не знали куда его деть и стали сушить, склады были переполнены. Они начали заниматься реэкспортом польского, немецкого и эстонского сухого молока через Белоруссию. И белорусы нам ввезли сухого молока на два миллиона тонн больше, чем произвели сами. Многие российские фермерские хозяйства стали банкротиться из-за того, что очень сильно упали цены. Сухое молоко в Россию шло эшелонами. Причем это был не белорусский товар, а реэкспорт. Так что, они нам очень много крови попортили своей «белорусской креветкой», — поделился Олег Сирота.

По словам эксперта, белорусские депутаты достаточно цинично отнеслись к таким новостям из России, свалив всю вину на мелких предпринимателей. Сирота рассказал, что до сих пор каждый день в Москву приходит от пяти до десяти фур с контрабандными итальянскими и немецкими сырами, которые в Белоруссии были просто упакованы.

Председатель Комиссии Государственной Думы по ОПК Владимир Гутенев высказался более резко. Он считает, что России пора думать о себе, а не о соседях.

«Нам нужен национальный эгоизм, с одной стороны. С другой, не вестись на слова о братских народах, о международных правах . Надо осуществлять протекционизм своих производителей», — заявил Гутенев.

Координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов отметил положительное влияние санкций на российское производство, но обратил внимание на ментальное преклонение соотечественников перед западными товарами, хотя российские производители теперь тоже умеют выпускать качественную продукцию. Однако, отметил он, зарубежные компании имеют колоссальные рекламные бюджеты, поэтому их продукты знает любой россиянин. Отечественные фермеры в этом отстают.

«Очень важно популяризировать продукцию наших компаний. Я не знаю, где купить наши хорошие сыры, например», — заключил эксперт.

Хватит ли на всех российского вина и пива?

Если санкционные европейские сыры российским производителям уже удалось заменить на треть, то встает вопрос, могут ли производители пива и вина составить конкуренцию импортным поставщикам и удовлетворить внутренний спрос? По словам Камаля Лебедева, в России представлены примерно 1500 производителей пива, из которых 30-35 — транснациональные корпорации, примерно 100 — заводы средних российских производителей, остальные — это микропредприятия, крафтовые рестораны и пивоварни, которые занимают всего 3% рынка. Иностранные компании, имеющие производство в России, обеспечивают примерно 60% потребностей рынка. Лебедев рассказал, что замещение иностранных компаний отечественными идет, но очень медленно.

«Эта доля рынка, которую заняли западные компании, формируется с 1995 года. На тот момент она занимала до 90-95% российского рынка. Наши уже подвинули их до 60%. В принципе, процесс идет, но форсировать его сейчас невозможно. Власти и регуляторы придумывают много препон для производителя алкоголя. И небольшому отечественному производителю сложнее реагировать на эти новшества», — объяснил Лебедев.

Директор школы сомелье «Доля Ангела» Эркин Тузмухамедов тоже пока не видит возможности заместить импортный продукт российским.

«В Испании около одного млн га виноградников, в Италии — 750 тысяч га, в СССР было 350 тысяч гектар, включая республики Средней Азии, Молдавию, Грузию и Армению. Сейчас в нашей стране 80 тысяч га виноградников, включая технический виноград, который выращивают для еды, — рассказал Тузмухамедов. — В нашей стране сейчас делается много прекрасных вин, которые занимают призовые места и получают медали на международных конкурсах. Российское виноделие сейчас очень качественное».

Спикер отметил, что с крымским вином ситуация очень тяжелая. При Горбачеве 3/4 виноградников были уничтожены, восстановить их не так просто — хорошей лозе нужно время. В целом, вернуть хотя бы половину советских мощностей страна может достаточно быстро. Однако эксперт уверенно заявил, что это не поможет. В лучшие «винные» годы даже Советский Союз не был свободен от импортозамещения, и этих 350 тысяч гектар виноградников не хватало.